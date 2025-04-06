Ефимов: В Москве 49 новостроек передали под заселение по реновации в СВАО
В Москве передали под заселение 49 новых жилых домов в Северо-Восточном административном округе сначала действия программы по реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе под заселение передали 49 новостроек. Общая площадь квартир там составила свыше 550 тысяч квадратных метров. В округе расселение затронуло уже более 100 домов», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, в СВАО всего по программе реновации предстоит расселить 499 домов, современные квартиры получат около 86,5 тысячи жителей округа.
Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, по восемь новостроек передано под заселение в Бабушкинском, Южном и Лосиноостровском районах СВАО, ещё пять в Марьиной Роще.
При этом наибольше число жителей СВАО, переехавших в новые квартиры, проживает в Бабушкинском районе – почти 3,6 тысячи, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, на втором и третьем местах Южное Медведково и Марьина Роща.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
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