Ефимов: В Гольянове построят новые производства по программе КРТ
В Восточном административном округе Москвы реорганизуют участки по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Гольяново проведут редевелопмент четырех участков общей площадью 4,48 гектара. Здесь появится комплекс зданий для размещения производственных объектов», – уточнил он.
По словам Ефимова, объем инвестиций в проект составит 14,6 миллиарда рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект можно оценить в 396,4 миллиона рублей. После реорганизации появится около 800 дополнительных рабочих мест.
Участки, на которых проведут работы, расположены в пешей доступности от метро «Щелковская». Со своей стороны министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на территории построят несколько зданий для размещения предприятий легкой, электронной, ювелирной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.
«Точный состав производств будет определен на этапе подготовки проектной документации. Территорию благоустроят, высадят деревья, кустарники и разобьют газоны», – уточнил он.
Программа КРТ позволяет создавать в городе многофункциональные кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в Москве реализуется 302 подобных проекта. Работа ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Татарстане пресекли теракт на нефтехимическом комплексе
- ФАС установила цену на первый российский противоэпилептический дженерик
- Россия хочет отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном
- Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану
- СМИ: Премьер Японии отменит участие в саммите НАТО в Гааге
- СМИ: Иран до ударов США вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо
- Алиханов сообщил о разработке мер для защиты российского рынка
- Пострадавший при взрыве газа в Серове мужчина скончался
- В Иране пообещали продолжить обогащать уран в мирных целях
- На Курилах саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru