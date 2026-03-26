Ефимов: В Бекасове построят административное здание

В районе Бекасово Троицкого административного округа возведут административное здание. Для этого в правила землепользования и застройки внесли изменения, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках планомерной работы по развитию территории Троицкого округа здесь планируется возвести административное здание. На земельном участке площадью 0,94 гектара построят современное здание, в котором разместятся учреждения Департамента труда и социальной защиты населения, а также судебный участок мирового судьи Троицкого судебного района», – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Наземная площадь объекта, который появится вблизи деревни Яковлевское, составит около трех тысяч квадратных метров. Работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы, пояснили в пресс-службе столичного Градостроительного комплекса.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят, там появятся в том числе парковочные места, отметили в Департаменте градостроительной политики.

Правила землепользования и застройки определяют требования к использованию земельных участков и что и как на них можно строить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры