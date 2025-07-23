Ефимов: В Басманном районе реорганизуют шесть земельных участков по проекту КРТ

В Москве будет реализован еще один этап проекта комплексного развития территории (КРТ). В этот раз реорганизуют шесть участков земли в Басманном районе Центрального административного округа. Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект комплексного развития территорий в Басманном районе предусматривает реорганизацию шести участков площадью 9,53 гектара. Три из них общей площадью 4,23 гектара отведут под стартовые площадки для реализации программы реновации. Там планируют возвести более 110 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что на близлежащих участках обновят инфраструктуру и сохранят культурные объекты. Оператором КРТ будет выступать застройщик от Москвы, а по итогам реализации проекта появится свыше тысячи рабочих мест в столице, уточнил Ефимов. Участки расположены на пересечении Центросоюзного и Балакиревского переулков.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что ориентировочная площадь новостроек в районе составит 64,8 тысячи кв м, что обеспечит жильем 2,3 тысячи горожан. Он подчеркнул, что все памятники культуры сохранятся: монументы лидеру Октябрьской революции Владимиру Ленину, работникам предприятия, погибшим во время Великой Отечественной войны и историческая застройка XIX века.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

