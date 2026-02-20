Ефимов: В 2025 году новые квартиры по реновации получили более 48 тысяч москвичей

В 2025 году почти 48,5 тысячи москвичей стали правообладателями комфортного жилья, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году город обеспечил квартирами в современных жилых комплексах, возведенных по программе реновации, почти 48,5 тысячи москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось на востоке столицы – около 9,5 тысячи человек. На севере – почти 7,5 тысячи, на северо-востоке – около 6,7 тысячи горожан. Москвичам из расселяемых домов город предоставил квартиры с улучшенной отделкой», - отметил Ефимов.

Рядом с новостройками благоустраивают территории: проводят озеленение, создают детские и спортивные площадки. При этом новые жилые комплексы по возможности возводят поблизости от расселяемых зданий — так новосёлы могут сохранить привычный уклад жизни.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, рассказала, что лидером по числу новых правообладателей жилья в 2025 году стало Люблино: здесь комфортные квартиры получили свыше 2,9 тысячи москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что программа реновации выполнена уже более чем на четверть. Она была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона жителей столицы — всего планируется расселить 5176 домов. Глава города также поставил задачу удвоить темпы реализации этой программы.

