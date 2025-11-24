Ефимов: Утверждена архитектурная концепция нового корпуса НИИ им. Склифосовского

Власти российской столицы согласовали архитектурную концепцию нового корпуса НИИ скорой помощи имении Склифосовского на Большой Сухаревской площади. Здание украсит инсталляция в форме объемного шестигранного фрактала, который символизирует сердце. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Современный комплекс площадью более 150 тысяч квадратных метров объединит в себе лучшие технологии оказания медицинской помощи, включая новейшее оборудование, продуманную логистику и передовые стандарты работы. Новый корпус НИИ им. Склифосовского станет крупнейшим из 22 объектов здравоохранения, которые планируется построить в Москве к 2028 году. Его общий внешний вид будет напоминать молекулярные связи и структурные формулы, что ассоциируется с точностью, надежностью и инновациями в сфере здравоохранения. В результате фасад станет не просто внешней оболочкой, а визуальной концепцией, отражающей профессионализм и научный подход медицинского центра», – рассказал заммэра.



Фасад будет сформирован из шестигранных «сот», которые создадут эффект сложной химической структуры. Такой облик подчеркивает научный подход и высокие технологии, которые применяются в медицине. Между двумя лечебно-диагностическими блоками разместят масштабную световую инсталляцию в виде сердца. Авторами концепции выступили главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и бюро Kamen. По словам Кузнецова, арт-объект станет яркой визуальной доминантой района.

«Арт-объект высотой 21 метр, шириной 28 метров и глубиной девять метров расположится в самом центре композиции и станет главенствующим элементом всего проекта, объединяющим старое и новое здания. Он станет яркой визуальной доминантой района, привлекая внимание прохожих и создавая запоминающийся городской ориентир», – пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов.



Старт строительству нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ранее дал мэр Москвы Сергей Собянин.