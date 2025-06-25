Ефимов: Участки бывшей промзоны «Люблино» реорганизуют по программе КРТ
На юго-востоке Москвы запланирована реализация проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идет о реорганизации участков бывшей промышленной зоны «Люблино». Площадь реорганизуемых территорий составит 28,37 гектара.
На реорганизованных территориях возведут жилой квартал с основополагающей инфраструктурой для жизни, отдыха и работы.
«Он появится в рамках реализации проекта комплексного развития части бывшей промзоны “Люблино”. Здесь предусмотрено строительство различной недвижимости, включая жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Вложения в развитие площадки оцениваются в 91,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 205,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта планируется создать 4,2 тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.
Территория, подлежащая реорганизации, находится в шаговой доступности от станции «Депо» второго Московского центрального диаметра.
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что инфраструктура района будет включать в себя многофункциональный деловой центр с торговой галереей, два центра общественно-делового назначения, спортивный комплекс, ледовую арену и здания для организаций коммунального хозяйства. По словам Овчинского, всего в районе будет возведено порядка 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов.
В рамках реализации программы КРТ в Москве возводятся многофункциональные городские районы на месте бывших промзон или неэффективно используемых участков. Работа по реорганизации таких территорий ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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