Ефимов: У метро «Полежаевская» начали возводить деловой центр по программе КРТ
В Хорошевском районе Москвы собственник начал подготовительные работы по строительству бизнес-центра в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума.
«На участке КРТ общей площадью 1,6 гектара, расположенном в бывшей промзоне “Магистральные улицы”, инвестор приступил к подготовительным работам по возведению бизнес-центра. По проекту КРТ здесь будет создано современное общественно-деловое пространство. Здание переменной этажности будет расположено по адресу: Хорошевское шоссе, владение 39. Работы планируется завершить в 2028 году», – отметил вице-мэр.
Он добавил, что после окончания работ местные жители получат многофункциональный центр, который создаст более 400 рабочих мест.
Более подробную информацию о запланированном строительстве рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«В здании бизнес-центра площадью почти 48,6 тысячи квадратных метров планируется разместить магазины, кафе, рестораны, отделения банков и офисы. В подземном пространстве организуют парковочное пространство на 221 машино-место», – отметил он.
По его словам, на территорию также благоустроят и озеленят, на ней появятся малые архитектурные формы и обустроенное пешеходное пространство. Подъезд к новому центру обеспечат за счет обновления дорог, заключил он.
В данном районе уже есть развитая общественная и транспортная инфраструктура, а в пешей доступности находится станция метро «Полежаевская».
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысячи гектаров Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.
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