Ефимов: ТПМК «Натали» продолжает проходку между станциями «Ватутинки» и «Кедровая» в Москве
В Москве тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали» продолжает проходку правого перегонного тоннеля на участке от станции «Ватутинки» до станции «Кедровая» Троицкой линии московского метрополитена и прошел между ними уже 987 метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что проходка между этими двумя станциями началась еще в мае 2026 года. Отмечается, что всего запланировано пройти 2,55 километра. Согласно регламенту, у ТПМК «Натали» запланированы техостановки для проверки и замены режущего инструмента.
«Для защиты тоннеля от возможного влияния карстовых процессов используют высокоточную железобетонную обделку с дополнительной внутренней металлической оболочкой. На пути следования щита располагается Калужское шоссе, под которым ТПМК пройдет на финальном этапе. В следующем году приступим к проходке левого тоннеля между этими станциями», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Станции «Ватутинки» и «Кедровая» размещены в районе Троицк. Будущая станция «Ватутинки» второго участка Троицкой линии будет находиться возле одноименной деревни вблизи ЖК «Ватутинки парк», в районе пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского. Сейчас на ней завершено сооружение ограждающей конструкции котлована стены в грунте. Специалисты производят его выемку, работа завершена более чем на 80%.
При этом «Кедровую» возведут возле ЖК «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы. В настоящий момент там проводятся работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций.
Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что проходку перегонных тоннелей на участке от станции «Новомосковская» до «Троицка» ведут ТПМК диаметром шесть метров. По его словам, кроме проходки от станции «Ватутинки» к «Кедровой», строители возводят еще и правый тоннель между «Новомосковской» и «Сосенками», а левый тоннель уже готов.
Уточняется, что Троицкая линия московского метро станет одним из самых протяженных радиусов и основой транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского административных округов. Благодаря ей на 20% разгрузятся станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов с Днем метростроителя, так как в 2026 году Московскому метрострою исполнилось 95 лет.
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