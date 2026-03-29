Ефимов: Свыше 340 москвичей переселяются в новостройку по реновации на Изумрудной улице

В Лосиноостровском районе столицы более 340 человек начали переселяться в дом 28 на Изумрудной улице, построенный в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в настоящий момент число зданий в районе, которые затронуло переселение, достигло 22.

«Всего в рамках реализации действующей программы реновации в Лосиноостровском районе предстоит расселить 68 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат примерно 12,2 тысячи москвичей», - сказал Ефимов.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства пояснили, что по всем вопросам, касающимся переезда, участники программы реновации могут обратиться в Центр информирования по переселению на первом этаже новостройки.

«Новостройка на Изумрудной улице состоит из двух секций, в которых оборудовано 168 квартир общей площадью более девяти тысяч квадратных метров», - уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, добавив, что в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж новостройки нежилой, там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что предложения равнозначного жилья в указанной новостройке получили москвичи, проживающие в домах 6 и 22 на Изумрудной улице. По ее словам, сейчас около 90% горожан, приступивших к переселению, уже определились с выбором предложенного жилья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Рязанском районе Москвы в рамках программы реновации возвели и передали под заселение еще один дом.

