Ефимов: Свыше 260 тысяч рабочих мест появится в «Большом Сити»
Более 260 тысяч новых рабочих мест появятся к 2040 году на территории «Большого Сити» по масштабному проекту по созданию новых центров общественной и деловой активности. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках проекта на территории районов Хорошевский, Хорошево-Мневники и Пресненский появятся современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры, высокотехнологичные логистические центры, комфортные пространства для работы и развития. Там планируется строительство более 21,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 11 миллионов – коммерческая застройка. Всего на территории более 815 гектаров к 2040 году появится более 260 тысяч рабочих мест», – подчеркнул вице-мэр.
Отмечается, что рабочие места будут созданы у развивающихся пересадочных узлов «Шелепиха», «Москва-Сити» и «Хорошевская», возле станций метро и вблизи ключевых транспортных магистралей.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, помимо появления рабочих мест будет модернизирована городская среда: появятся объекты спортивной и велоинфраструктуры, построят социальные объекты и современные жилых комплексы, расширят транспортную сеть.
«Большой Сити» — основной финансовый центр столицы, отличающийся высокоплотной уникальной застройкой и развитой инфраструктурой и высокоплотной уникальной застройкой. Реализация проекта позволит ему стать для всей Москвы драйвером роста, обеспечит горожан перспективной работой, до которой будет максимально легко добираться, и поспособствует росту экономики.
По словам директора Института Генплана Москвы Татьяны Гук, в «Большом Сити» организуют удобные пешеходные связи, также здесь построят масштабные градостроительные комплексы с технологическими компаниями и стартапами.
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