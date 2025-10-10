Ефимов: Свыше 250 га земли реорганизуют по принятым в 2025 году проектам КРТ

В 2025 году городскими властями были приняты решения о реализации 46 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Согласно этим решениям, будет реорганизовано 263 га неэффективно используемых участков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые кварталы на месте депрессивных участков в рамках комплексного развития территорий формируются с учетом оптимального баланса жилых и нежилых объектов. Так, принятые с начала года 46 проектов КРТ предусматривают строительство свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 2,4 миллиона квадратных метров придется на общественно-деловую инфраструктуру. 40 проектов КРТ реализуют операторы, а остальные – правообладатели и инвесторы, определенные по итогам открытых аукционов. В результате в городе дополнительно появится около 76 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Ожидается, что проекты будут реализованы в 42 районах девяти административных округов. Подавляющее большинство участков находятся рядом со станциями скоростного рельсового транспорта.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, самый крупный проект (площадью 73,6 га) предполагает реорганизацию бывшей промзоны «Магистральные улицы» в Хорошевском районе (САО). «В рамках проекта возведут современный городской квартал, включающий жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школы более чем на четыре тысячи учеников и детские сады более чем на 1,7 тысячи воспитанников», — добавил он.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

