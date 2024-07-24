Ефимов: свыше 200 тысяч рабочих мест создано в ТиНАО на юге Москвы

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы возникло более 200 тысяч рабочих мест с момента присоединения этих территорий к Москве в июле 2012 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Общее число рабочих мест в ТиНАО сейчас приближается к 300 тысячам, что превышает их количество до присоединения территорий к Москве более чем в 3,5 раза», – отметил заместитель мэра.

Он также подчеркнул, что только до конца текущего года в ТиНАО будут сданы в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, где разместятся производственные и социальные объекты, обеспечивающие создание еще 14 тысяч рабочих мест.

В настоящее время в новых округах работают более 220 промышленных предприятий.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что около 10% новых рабочих мест в ТиНАО появляются на предприятиях, которые открываются на первых этажах жилых комплексов.

По его словам, еще 100 тысяч новых вакансий появятся в округах к 2030 году.

Более 2,7 тысячи рабочих мест в ТиНАО было создано благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в столице с 2020 года.

«Кроме того, в рамках программы в округе появится свыше 58 новых объектов, где будут созданы рабочие места более чем для 72 тысяч человек», – добавил Ликсутов.

Троицкий и Новомосковский административные округа появились в столице 12 лет назад. В них формируются сбалансированные районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой.

