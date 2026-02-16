Ефимов: Свыше 130 москвичей начали переселение по программе реновации в Богородском

Жители расселяемого по программе реновации дома на Миллионной улице (район Богородское, ВАО) переедут в новостройку, расположенную на 1-й Мясниковской улице. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Дом 16А на 1-й Мясниковской улице — седьмая новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Богородское с начала реализации программы. Предложения равнозначных квартир в ней получили свыше 130 жителей из дома 15, корпуса 2 на Миллионной улице. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 16. Жители 12 из них получили уведомления о начале переселения в прошлом году. Всего в Богородском планируется переселить в современные жилые комплексы свыше 25,4 тысячи москвичей из 144 домов», — заявил Ефимов.

Благодаря просторным прихожим и кухням новые квартиры обычно просторнее прежних. В них уже выполнена отделка, установлены осветительные приборы и сантехника.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, уведомления о старте переселения были вручены жителям дома на Миллионной улице в конце декабря. С выбором новых квартир определились 70 жильцов, они начали оформлять документы. Всю необходимую помощь можно получить в Центре информирования.

По окончании переселения на месте Центра информирования откроются инфраструктурные объекты.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в новом доме 84 квартиры. Для удобства жильцов в здании смонтированы лифты, оборудованы помещения для велосипедов и колясок и комнаты для консьержей. Также строители выполнили благоустройство прилегающей территории. На нежилых первых этажах откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры.

В Департаменте информационных технологий добавили, что подготовиться к переезду поможет инструкция, опубликованная на портале mos.ru в разделе «Переезд по программе реновации».

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации выполнена в Москве более чем на 25%. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

