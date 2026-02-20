Ефимов: Стартовало строительство арок моста между Мневниковской поймой и Крылатским

Между Мневниковской поймой и районом Крылатское строится велопешеходный мост протяженностью более 200 метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Объект свяжет Островную улицу в районе Крылатское и улицу Нижние Мневники в Хорошево-Мневниках.

«Конструкция моста комбинированная: она состоит из двух “распадающихся” опорных арок и пролетного строения, закрепленного на них с помощью вантовой системы. Строительство моста ведется одновременно на двух берегах Москвы-реки. Это позволяет значительно ускорить процесс и минимизировать его влияние на окружающую среду», - отметил Ефимов.

На объекте уже завершено устройство свайных фундаментов для опор арок, а также продолжается возведение технических мостов, которые будут использоваться для сборки и монтажа арок в проектное положение. На правом берегу началось строительство подпорных стен для подходов к мосту, а на левом ведётся сборка стапеля. Все работы планируется завершить к 2027 году.

Новый мост обеспечит пешеходное сообщение от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии до Гребного канала и других спортивных объектов в районе Крылатское.

Кроме того, в восточной части Мневниковской поймы ведётся строительство ещё одного пешеходного моста, который свяжет эту территорию с парком «Фили». Открытие обоих мостов создаст рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский Парк, добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

После завершения строительства моста город получит не только надёжное и функциональное сооружение, но и архитектурно привлекательный объект, заявил генеральный директор «ДиМ» Нацпроектстроя Михаил Григорьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом этапе строительства пешеходного моста в Мневниковской пойме.

