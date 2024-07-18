Ефимов: Станцию «Достоевская» в Москве строят горным способом

Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии столичного метрополитена ведется горным способом, что обеспечивает сохранность городской инфраструктуры, так как строительство ведется в зоне плотной городской застройки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро “Достоевская”, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы», – отметил Ефимов.

По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, горным способом построены такие станции столичного метро как «Рижская», «Марьина Роща» и «Савеловская».

Решение о строительстве «Достоевской» Кольцевой линии метро мэр Москвы Сергей Собянин принял в 2022 году. Градоначальник подчеркнул, что «Достоевская» станет первой станцией, построенной на Кольцевой линии спустя 70 лет после полного запуска ветки.

Ранее Собянин сообщал, что у станции будет два вестибюля. Ее особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами. Проект предусматривает строительство запасных тоннелей, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, и соединение их с Люблинско-Дмитровской линией подземки.

