Ефимов: Современный городской квартал появится в Отрадном по программе КРТ

Часть бывшей промышленной зоны № 50 «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Семь участков общей площадью более 14,3 гектара входят в один проект комплексного развития части бывшей промзоны № 50 «Алтуфьевское шоссе». Инвестиции в редевелопмент площадок оцениваются в 55 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.

Он отметил, что в районе Отрадное по итогам реализации проекта будет создан современный квартал, где смогут работать свыше 3,5 тысячи жителей города.

Площадки имеют хорошую транспортную доступность. К ним примыкают улица Римского-Корсакова и Алтуфьевское шоссе. Рядом находится станция метрополитена «Бибирево». На участках сейчас находятся, в частности, объект незавершенного строительства и офисно-складские здания.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на части бывшей промзоны предусмотрено строительство жилья площадью свыше 146 тысяч «квадратов», а также нежилых объектов, площадь которых достигнет более 150 тысяч квадратных метров. По его словам, здесь возведут досуговый центр, образовательный комплекс, состоящий из школы и детсада, а также здания, в которых разместятся судебные участки.

Кроме того, Гаман подчеркнул, что на площадках будут построены промышленные и спортивные объекты, офисы, магазины, кафе и рестораны. Территория будет благоустроена.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируются жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. На разных стадиях реализации находится 236 проектов общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.

