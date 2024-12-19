Ефимов: Семь решений о комплексном развитии территорий принято в ноябре 2024 года
В Москве в ноябре 2024 году утвердили реализацию семи проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвесор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадок составят 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект – 9,9 миллиарда рублей», – сообщил он.
По словам Ефимова, реализация проектов обеспечит создание 20 тысяч рабочих мест. Уточняется, что участки расположены в восьми районах шести административных округов столицы.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в столице намерены построить более двух миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также образовательные, спортивные комплексы и культурно-досуговый центр.
«Все участки будут благоустроены, во дворах жилых домов разместят площадки для спорта и отдыха, в новых микрорайонах появятся дороги, будут организованы подъезды к ЖК», – сказал он.
В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 подобных проектов. Работу ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену
- Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
- Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
- Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии
- Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище
- Певец Витас на одном из концертов в Китае вел себя неадекватно
- Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей в России
- Путин заявил, что сайтам для взрослых в РФ нужна «более интересная» альтернатива
- В детском саду Дагестана детям показали прямую линию Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru