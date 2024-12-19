Ефимов: Семь решений о комплексном развитии территорий принято в ноябре 2024 года

В Москве в ноябре 2024 году утвердили реализацию семи проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадок составят 517 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект – 9,9 миллиарда рублей», – сообщил он.

По словам Ефимова, реализация проектов обеспечит создание 20 тысяч рабочих мест. Уточняется, что участки расположены в восьми районах шести административных округов столицы.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в столице намерены построить более двух миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также образовательные, спортивные комплексы и культурно-досуговый центр.

«Все участки будут благоустроены, во дворах жилых домов разместят площадки для спорта и отдыха, в новых микрорайонах появятся дороги, будут организованы подъезды к ЖК», – сказал он.

В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 подобных проектов. Работу ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

