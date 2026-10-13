Ефимов: Рядом с Рижским вокзалом появится бизнес-центр
В Марьиной Роще появится многофункциональный деловой комплекс с подземной автостоянкой и уникальным стилобатом. Согласована его архитектурная концепция, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Бизнес-центр построят на северо-востоке Москвы по адресу: проспект Мира, владение 79/9, участок № 9 Рижского направления Московской железной дороги. Благодаря удобному транспортному расположению и функциональному наполнению новый объект в районе Марьина Роща станет точкой притяжения горожан. Комплекс будет состоять из четырех башен и торгового центра», – рассказал Ефимов.
Согласно проектной документации, суммарная поэтажная площадь объектов составит 250 тысяч квадратных метров, а под их возведение выделен участок площадью более семи гектаров. Основную часть пространства — порядка 200 тысяч квадратных метров — займут офисные помещения. В высотных корпусах также предусмотрено размещение торговых площадей и точек общественного питания. Реализация проекта позволит организовать в районе свыше 25 тысяч рабочих мест. Вместимость парковочного пространства превысит одну тысячу машиномест.
Локация отличается высокой транспортной доступностью, сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы. Площадка расположена в непосредственной близости от выезда на Третье транспортное кольцо, станций метро «Рижская» Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий, а также одноименной станции МЦД-2.
Архитектурная концепция комплекса, строящегося в районе Рижского вокзала, сочетает в себе актуальные урбанистические решения и функциональность. Связующим элементом для двух наиболее высоких башен станет технологичный стилобат в стиле хайтек, совмещенный с досуговой зоной в формате амфитеатра. В рамках благоустройства на прилегающей территории планируется проложить прогулочный маршрут, установить арт-объекты, качели, парковые скамьи и уличные сиденья из архитектурного бетона. Проект озеленения включает высадку лиственных деревьев, кустарников и обустройство цветников.
Строительство данных общественно-деловых мощностей ведется в рамках реализации целевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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