Ефимов: Реконструкция Каспийской улицы выполнена более чем на 60%
В рамках второго этапа спрямления МСД реконструкция участка Каспийской улицы завершена более чем на 60%. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что формирование транспортного каркаса города и развитие локальных связей является одним из ключевых направлений градостроительного развития Москвы. В Царицыно в рамках масштабной реконструкции Каспийской улицы работы охватывают участок магистрали от пересечения с улицей Севанской до улицы Медиков.
«Всего будет реконструировано около 2,3 километра дорог. На объекте продолжаются земляные работы, идет прокладка инженерных коммуникаций, устройство дорожной одежды и подпорных стен», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
С февраля 2025 года проходит реализация второго этапа МСД под контролем Мосгосстройнадзора. На площадке инспекторы осуществили пять выездных проверок с участием подведомственного Центра экспертиз и выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и материалов на соответствие утвержденному проекту.
В августе 2023 года началось строительство финального участка Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Трасса длиной примерно четыре километра, без учета съездов на прилегающие улицы, с четырьмя-шестью полосами движения начинается от Кантемировской улицы, проходит по Каспийской улице и далее вдоль путей МЦД-2. Она также пересекает улицы Медиков, Ереванскую, Луганскую, Севанскую, Бакинскую.
Отмечается, что ввод финального участка МСД сократит перепробег и время в пути. Транспортное обслуживание в Царицыно, в районах Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, Чертаново Центральное реконструируют. В связи с этим будет снижена нагрузка на участки МСД от Проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую, Севанскую и Бакинскую улицы, а также будет создан дополнительный выезд на трассу М-4 «Дон» с МСД через Липецкую улицу.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что с начала 2026 года в Москве построили свыше 60 километров дорог.
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