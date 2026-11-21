В рамках второго этапа спрямления МСД реконструкция участка Каспийской улицы завершена более чем на 60%. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что формирование транспортного каркаса города и развитие локальных связей является одним из ключевых направлений градостроительного развития Москвы. В Царицыно в рамках масштабной реконструкции Каспийской улицы работы охватывают участок магистрали от пересечения с улицей Севанской до улицы Медиков.

«Всего будет реконструировано около 2,3 километра дорог. На объекте продолжаются земляные работы, идет прокладка инженерных коммуникаций, устройство дорожной одежды и подпорных стен», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

С февраля 2025 года проходит реализация второго этапа МСД под контролем Мосгосстройнадзора. На площадке инспекторы осуществили пять выездных проверок с участием подведомственного Центра экспертиз и выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и материалов на соответствие утвержденному проекту.