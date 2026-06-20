Ефимов: Префаб-технологии экономят до 70% времени при монтаже фасадов зданий

До 70% времени удается сэкономить при строительстве фасадов зданий благодаря префаб-технологии, которая используется для возведения домов по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С помощью префаб-технологий в столице уже возвели 111 домов общей площадью свыше 2,3 миллиона квадратных метров. При этом 51 новостройка появилась только в прошлом году. Срок службы таких объектов составляет 100 лет и более. Применение современных методов строительства позволяет быстрее переселять москвичей в новые комфортные дома и обновлять жилой фонд», – рассказал Ефимов.



Суть префаб-технологии заключается в заводском изготовлении таких отдельных элементов, как фасадные панели, сантехнические блоки и лифтовые шахты, с последующим их монтажом на строительной площадке. Этот процесс может осуществляться независимо от погодных условий и требует меньше трудовых ресурсов. Материалы для таких конструкций поставляются более чем из 15 регионов России, обеспечивая поддержку отечественного производства, уточнили в Департаменте градостроительной политики.



Применение данной технологии влияет не только на скорость строительства, но и на качество конструкций. В одном из жилых комплексов района Выхино-Жулебино использование метода позволило завершить строительство за 18 месяцев, на пять месяцев быстрее запланированного срока. Кроме того, такой подход сократил трудозатраты на один квадратный метр площади вдвое.



Также благодаря префаб-технологиям в рекордные сроки было закончено возведение двух домов по программе реновации на Оренбургской улице, 30 и Сходненской улице, 42. Их построили за семь и восемь месяцев, соответственно. Совокупная площадь этих объектов превысила 37 тысяч квадратных метров, жилая – почти 30 тысяч «квадратов», в них размещается более 410 квартир.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пять новостроек возвели по программе реновации меньше чем за год. С информацией о программе реновации можно ознакомиться на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.



Программа реновации, утвержденная в 2017 году, затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Москва демонстрирует высокие темпы строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

