Ефимов: Предприниматели приобрели у города порядка 6800 объектов с 2019 года

Столичные власти заключили с представителями бизнеса договоры купли-продажи свыше 6,75 тысячи объектов в рамках преимущественного выкупа и по итогам торгов с 2019 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Столичная недвижимость пользуется высоким спросом у инвесторов, которые благодаря покупке объектов получают возможность для открытия различных предприятий. С 2019 года город реализовал около 1,23 миллиона квадратных метров коммерческих площадей. Так, инвесторы приобрели почти 6,8 тысячи различных объектов: отдельно стоящих зданий и помещений, а также зданий вместе с земельными участками. Только за восемь месяцев этого года предприниматели купили более 1,2 тысячи объектов общей площадью 180 тысяч квадратных метров», — подчеркнул вице-мэр.



Порядка 40% объектов были выкуплены по преимущественному праву малым и средним бизнесом. Претендовать на это могут предприниматели, внесенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом арендовать недвижимость у города следует не менее года. Для нежилых помещений, реализуемых на специальных торгах, минимальный срок аренды составляет два года, а недвижимость должна числиться в реестре предназначенных для малого бизнеса объектов не менее пяти лет.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, суммарная площадь выкупленных по преимущественному праву объектов составляет около 550 тысяч «квадратов» — это почти 2500 помещений в общественно-деловых центрах и жилых домах, а также свыше 60 зданий. Данная мера поддержки малого и среднего предпринимательства помогает сохранять высокую деловую активность столицы, отметил он.

