Ефимов: Почти 200 москвичам предложили новое жилье по реновации в Рязанском районе
Во 2-м Грайвороновском проезде, 38А, для участников программы реновации подготовили квартиры: здесь смогут поселиться почти 200 жителей старой пятиэтажки (дом 20, корпус 1 на улице Михайлова). Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идёт о новостройке из 325 квартир общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Это одна из трёх новых площадок для переселения в Рязанском районе, которые ввели в эксплуатацию в текущем году. Осмотр вариантов для жителей дома на улице Михайлова начался в октябре.
«Строительство комфортных жилых комплексов с благоустроенными дворами, возведение социально значимых объектов и обеспечение транспортной доступности – ключевые направления масштабного национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению главы государства с 2025 года. В Москве одним из инструментов для достижения его целей стала программа реновации», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Сопровождать москвичей будут специалисты Департамента городского имущества. После завершения расселения на месте старого здания появятся магазины, предприятия сферы услуг или городские учреждения: это дополнит инфраструктуру района.
В самой новостройке на 2-м Грайвороновском проезде на нижнем этаже тоже запланированы помещения под бытовые сервисы и торговлю. При этом новосёлы сразу смогут пользоваться тем, что есть рядом: школой, детским садом, медицинскими учреждениями, магазинами, аптеками, пунктами выдачи заказов, спортивными и развивающими центрами.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5 176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы её реализации. Также мэр отметил, что суперсервису «Переезд по программе реновации» исполнилось шесть лет.
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