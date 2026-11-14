Ефимов: Почти 200 москвичам предложили новое жилье по реновации в Рязанском районе

Во 2-м Грайвороновском проезде, 38А, для участников программы реновации подготовили квартиры: здесь смогут поселиться почти 200 жителей старой пятиэтажки (дом 20, корпус 1 на улице Михайлова). Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идёт о новостройке из 325 квартир общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Это одна из трёх новых площадок для переселения в Рязанском районе, которые ввели в эксплуатацию в текущем году. Осмотр вариантов для жителей дома на улице Михайлова начался в октябре.

«Строительство комфортных жилых комплексов с благоустроенными дворами, возведение социально значимых объектов и обеспечение транспортной доступности – ключевые направления масштабного национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению главы государства с 2025 года. В Москве одним из инструментов для достижения его целей стала программа реновации», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.