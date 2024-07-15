Ефимов: Почти 20 тысяч москвичей стали правообладателями квартир по реновации

С начала 2024 года правообладателями квартир в возведенных по программе реновации домах стали 19,3 тысячи москвичей, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего по программе реновации ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тысячи человек. Из них 19,3 тысячи – в первом полугодии 2024-го. Это почти на 20 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, порядка 4,3 тысячи москвичей получили квартиры по реновации на востоке Москвы, еще 3,4 тысячи горожан – на западе столицы, на юго-востоке и юго-западе Москвы правообладателями квартир в новостройках по реновации стали более трех тысяч москвичей, а на севере столицы – свыше 2,1 тысячи.

Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что москвичи получают квартиры с улучшенной отделкой. Первые этажи новостроек делают нежилыми, там размещаются лифтовые холлы, кладовые, технические помещения и комнаты для хранения велосипедов и колясок. Также на первых этажах открываются различные кафе, салоны красоты, магазины, а также кружки для детей.

