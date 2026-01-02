Ефимов: По проекту КРТ в экс-промзоне «Северное Очаково» создадут инфраструктуру для транспорта

В Москве обнародовали проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны «Северное Очаково» в района Очаково-Матвеевское. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на участок площадью 23,5 Га перебазируют расположенный в 6 км от него старый автобусный парк «Фили». Отмечается, что площадь участка под парк составит 10 Га, а новая инфраструктура там разместится на более чем 52 тысячах квадратных метров, что в 1,7 раза превысит параметры уже существующей.

Отведенный под редевелопмент участок находится рядом с электродепо «Аминьевская» столичного метро в зоне производственной застройки на улице Генерала Дорохова. Заммэра уточнил, что реализовать проект КРТ планируется за семь лет.

«В результате более тысячи сотрудников, включая свыше 800 водителей, получат возможность обслуживать автобусы и отдыхать в более комфортных условиях. В границах участка также сохранят объекты недвижимого имущества столичного предприятия нефтехимической промышленности ООО "Завод РТИ-Каучук"», - сказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что износ основных фондов автобусного парка «Фили» составляет до 85%. Политик добавил, что на объекте в рамках КРТ для парка обустроят новые отстойно-разворотные площадки, стоянки, мойки, кроме того, автобусы заменят на электробусы.

В настоящий момент в Москве, по поручению мэра города Сергея Собянина, на разных стадиях находятся около 400 проектов КРТ.

