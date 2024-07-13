Ефимов: По проектам КРТ построят 450 тысяч «квадратов» жилья по программе реновации

С января по июнь текущего года были опубликованы 11 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), предусматривающих возведение жилых домов в рамках программы реновации. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С начала этого года опубликованы 32 проекта решений о комплексном развитии территорий в столице. Из них 11 предусматривают возведение жилья для целей программы реновации. Эти территории расположены в семи административных округах. Площадь будущей жилой застройки для программы реновации составит почти 450 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить новые квартиры ориентировочно более чем девяти тысячам жителей», – отметил вице-мэр.



Помимо нового жилья, строители возведут объекты инфраструктуры. Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, будет построено более 261 тысячи «квадратов» школ, детсадов, медицинских, спортивных и других объектов, а также свыше 97 тысяч квадратных метров промышленных предприятий. Реализация проекта позволит создать более 7700 рабочих мест.



Столичные власти решили внедрить КРТ в программу реновации для повышения показателей строительства новых домов и обеспечения высоких темпов переселения.



Больше всего, по данным пресс-службы столичного Департамента градостроительной политики, площадей по программе реновации будет построено на юге Москвы, в районах Нагатино-Садовники, Донской и Москворечье-Сабурово (более 160 тысяч квадратных метров). Второе место по этому показателю занимает СВАО (80 тысяч «квадратов» новых квартир в районах Свиблово и Ярославский). Третье место за ЗАО (свыше 70 тысяч квадратных метров жилья в районе Ново-Переделкино). Замыкает четверку центр Москвы (порядка 50 тысяч квадратных метров).

