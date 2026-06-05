Ефимов: Острого дефицита рабочей силы на стройках Москвы нет

Власти российской столицы не фиксируют острого дефицита рабочей силы на объектах строительства. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что более 90% из занятых на объектах городского заказа в Москве имеют российское гражданство. Дочерние компании могут принимать на работу представителей стран ближнего зарубежья, но их доля сохраняется на незначительном уровне.

«Что касается специалистов из Индии, Пакистана, Китая или других стран, то здесь нужно понимать: город не ведет централизованный набор иностранных работников и не распределяет их по объектам. Решения о привлечении специалистов принимают сами подрядные организации, исходя из текущих объемов работ и потребностей конкретного проекта», - пояснил Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что рынок труда чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране. «Конкуренция за квалифицированного специалиста существует всегда», - констатировал Владимир Ефимов.

