Ефимов: Определены подрядчики для строительства жилья по реновации в рамках трех проектов КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки, выступая оператором комплексного развития территорий (КРТ), по результатам проведенных торгов выбрал подрядчиков для проектирования и строительства жилья в рамках программы реновации на трех площадках КРТ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Площадки комплексного развития территорий находятся в районах Черемушки, Котловка и Царицыно.



«На юге и юго-западе столицы в рамках трех проектов КРТ запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и участков бывших промзон общей площадью свыше 16 гектаров. Площадки находятся в бывших промзонах “Котляково”, “Черемушки” и “Квартал 25а Черемушки”», – отметил заммэра.



На этих территориях планируется возведение пяти жилых домов по программе реновации с общей площадью квартир свыше 225 тысяч квадратных метров. Для создания комфортной городской среды будут построены дороги, а также проведено благоустройство и озеленение прилегающих территорий.



В Царицыно, на части территории бывшей промышленной зоны «Котляково» площадью более восьми гектаров, будет создан многофункциональный городской квартал, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Там появится современный жилой дом по программе реновации площадью более 165 тысяч квадратных метров, оснащенный подземной парковкой и нежилыми помещениями на первых этажах, где разместятся магазины, кафе, аптеки и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Кроме того, запланировано строительство школы на 1 тысячу мест и детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников.



Московский фонд реновации, являясь застройщиком, будет контролировать все этапы работ по КРТ, а также обеспечивать соблюдение стандартов программы реновации.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение больше 5 тысяч домов.

