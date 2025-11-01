Ефимов: Около 500 москвичей переедут в ЖК на Варшавском шоссе по программе реновации

Город предложил жителям двух пятиэтажных домов равнозначные квартиры в новом ЖК на Варшавском шоссе (район Нагатино-Садовники) по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Более 470 москвичей из двух пятиэтажных домов в районе Нагатино-Садовники приступают к переселению в новостройку по адресу: Варшавское шоссе, дом 47/2. Это второй жилой комплекс, предназначенный для участников программы реновации в районе. Ранее в Нагатино-Садовниках документы на новые квартиры оформили более 420 жителей трех старых пятиэтажек. Всего здесь предстоит переселить около пяти тысяч горожан из 22 старых домов», – отметил вице-мэр.



Ускорить переселение в новое жилье смогут обладатели полной учетной записи на портале mos.ru — они смогут забронировать время осмотра квартир и заключить договор, отправить правоустанавливающие и личные документы в электронном виде. Договор нужно заверить нотариально, если собственность принадлежит детям, ограниченно способным или недееспособным членам семьи.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента гражданского имущества Екатерины Соловьевой, жители сносимых пятиэтажек приступили к осмотру квартир в октябре. Оформить документы они могут в Центре информирования по переселению. После того, как все жильцы переедут в новый дом, здесь откроются предприятия сферы услуг или городские организации. Это позволит увеличить количество рабочих мест и дополнить инфраструктуру района.



Сносимые здания находится рядом с новым домом. Благодаря этому жильцы не должны будут переводиться в другую поликлинику, менять школу или отказывать от посещения знакомых магазинов.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в односекционном новом доме расположены 192 квартиры суммарной площадью свыше 11 тысяч «квадратов». В каждой квартире выполнена готовая улучшенная отделка. Новостройка оборудована сквозными входными группами. Жильцы могут заказать бесплатную услугу «Помощь в переезде», добавил он.



Подготовиться к переезду жильцам поможет общая инструкция на портале mos.ru.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что свыше 215 тысяч жителей Москвы переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

