Ефимов: Офисно-деловой центр появится рядом с метро «Волгоградский проспект»
Офисно-деловой центр появится в Москве рядом с метро «Волгоградский проспект», объект построят в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). О деталях проекта рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 0,62 гектара для строительства современного офисного центра. Предельная площадь здания составит 27 тысяч квадратных метров. Объект возведут в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов», - подчеркнул он.
Отмечается, что правила землепользования позволяют регулировать, какие именно объекты можно строить на участке.
Внутри здания оборудуют пространства для офисов, а также помещения для кафе и магазинов. После строительства район получит новые рабочие места в непосредственной близости от станции метро «Волгоградский проспект».
Также пешком можно будет дойти до станций «Угрешская», «Дубровка» и «Пролетарская». Это еще раз подчеркивает транспортную доступность объекта, добраться до него можно будет разными маршрутами, добавили в Градостроительном комплексе.
- Психолог Шпагина: Три выходных создают иллюзию долгого отдыха
- Солист «Ундервуд» анонсировал выставку скетчей к премьере спектакля «46 минут»
- Крупнейший в мире айсберг А23а почти полностью разрушился
- Солист «Ундервуд» объяснил, почему не создает частный театр
- В Перми женщина погибла, упав в реку с борта теплохода
- Сон по следам Лимонова: На ММКФ представили «Песни джиннов»
- Telegram оштрафовали на 7 млн рублей из-за экстремистского контента
- Ищут рок-н-ролл: Wylsacom объяснил уход Тима Кука с поста главы Аpple
- «Лечить, а не сажать»: Правозащитник поддержал ослабление наказаний за наркотики
- «Идем через динамики!»: Спектакль по биографии вокалиста «Ундервуд» станет рок-драмой