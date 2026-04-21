Ефимов: Офисно-деловой центр появится рядом с метро «Волгоградский проспект»

Офисно-деловой центр появится в Москве рядом с метро «Волгоградский проспект», объект построят в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). О деталях проекта рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки участка площадью 0,62 гектара для строительства современного офисного центра. Предельная площадь здания составит 27 тысяч квадратных метров. Объект возведут в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов», - подчеркнул он.

Отмечается, что правила землепользования позволяют регулировать, какие именно объекты можно строить на участке.

Внутри здания оборудуют пространства для офисов, а также помещения для кафе и магазинов. После строительства район получит новые рабочие места в непосредственной близости от станции метро «Волгоградский проспект».

Также пешком можно будет дойти до станций «Угрешская», «Дубровка» и «Пролетарская». Это еще раз подчеркивает транспортную доступность объекта, добраться до него можно будет разными маршрутами, добавили в Градостроительном комплексе.

