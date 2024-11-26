Ефимов: Образовательный комплекс построят в Ильменском проезде
Новый образовательный комплекс появится на севере российской столицы в районе Западное Дегунино. Его построит инвестор в рамках заключенного с Москвой договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории. Работы по адресу: Ильменский проезд, владение 1 уже начались, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Общая площадь образовательного комплекса составит более 16 тысяч квадратных метров. Здание будет рассчитано на 950 мест – 900 школьных и 50 дошкольных. Строительные работы планируется завершить во второй половине 2027 года. После этого здание будет передано в городскую систему образования», – уточнил заммэра.
Четырехэтажный образовательный комплекс будет включать в себя несколько локаций: дошкольное отделение с двумя групповыми ячейками, блоки начальной, средней и старшей школы. Кроме того, как отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, на объекте создадут все необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Разрешение на работы оформил московский Комитет государственного строительного надзора. Мосгосстройнадзор осуществляет контроль всех этапах возведения социального объекта. Сотрудники комитета в ноябре организовали первую выездную проверку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Северном административном округе города. Там уже сдано в эксплуатацию или в скором времени появятся несколько объектов образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru