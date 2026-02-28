Ефимов: Новый ЖК по программе реновации построили на улице Говорова
Жилой квартал построили по программе реновации ветхого жилья в Можайском районе (ЗАО). В него переедут свыше 250 жителей двух старых домов на улице Говорова. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«К переселению по программе реновации в новый дом 14А на улице Говорова в Можайском районе приступили более 250 жителей двух соседних трехэтажек. На сегодня число расселяемых зданий в районе достигло 39. Жители восьми из них получили уведомления о начале переселения в 2025 году. Это составляет более четверти от общего количества домов, включенных в действующую программу реновации в Можайском районе», – рассказал Владимир Ефимов.
На нежилом первом этаже работает центр информирования, в котором будущим жильцам помогают сотрудники Департамента городского имущества. По окончании переселения здесь откроются магазины, предприятия сферы услуг либо городские организации.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, центр открылся в новом ЖК в конце января. Согласие на переселение дали почти 210 человек (около 85% жителей). Удобную дату для подписания документов можно выбрать на портале mos.ru.
После переезда жильцы продолжат пользоваться привычными школами и детсадами, магазинами и поликлиниками.
В свою очередь в Департаменте градостроительной политики Москвы добавили, что в новом ЖК расположена 121 квартира, в каждой из которых выполнена готовая улучшенная отделка. Дом был построен по принципу безбарьерной среды. Также рабочие благоустроили прилегающую территорию. Все желающие могут воспользоваться бесплатной услугой «Помощь в переезде».
С инструкцией по переезду можно ознакомиться на портале mos.ru, отметили в Департаменте информационных технологий.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин встретился с новоселами нового ЖК в Можайском районе. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
