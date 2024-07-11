Ефимов: Новый образовательный комплекс построят рядом с деревней Яковлево

Новый образовательный комплекс, включающий детсад и школу, а также инфраструктурные объекты построит в Троицке группа компаний «МонАрх». Москва уже заключила с девелопером дополнительное соглашение к договору о комплексном развитии территории (КРТ), заключенному в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Инвестор реализует проект КРТ площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево. В рамках соглашения он построит и передаст городу образовательный комплекс с детским садом для 100 воспитанников и школой, которую смогут посещать 150 учащихся. Всего по проекту в течение пяти лет возведут 71 тысячу квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 33 миллиона рублей», – заявил вице-мэр.



Образовательный комплекс появится близ Новотроицкого шоссе, данный район отличается хорошей транспортной доступностью.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, кроме образовательных учреждений, на земельном участке будут построены молочная кухня, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры и около 64 тысяч «квадратов» жилья. Реализация проекта позволит трудоустроить более 70 человек.



В свою очередь гендиректор группы компаний «МонАрх» Сергей Амбарцумян заявил, что привлечение инвестиционных средств важно и для города, и для девелопера.



Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

