Ефимов: Культурно-досуговый центр во Внукове готов на 20%
Современный многофункциональный культурно-досуговый центр построят в деревне Рассказовка (район Внуково, НАО). Сейчас объект готов примерно на 20%, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, строительство объекта ведется в рамках Адресной инвестиционной программы. Площадью трехэтажного центра с подземной частью достигнет 7100 квадратных метров. «В нем планируется разместить концертный зал на 431 зрителя, библиотеку с читальным залом, детскую школу искусств, а также различные кружки и студии по интересам. Специалисты уже приступили к устройству монолитных конструкций третьего этажа. Особенность объекта – нетиповой конструктив: высота некоторых этажей достигает четырех метров. Работы ведутся в два этапа: сначала заливается первый ярус, затем, после набора бетоном необходимой прочности, – второй. Такой подход позволит добиться устойчивости и долговечности здания», — добавил Ефимов.
Кроме того, рабочие выполнили на подземном этаже усиленную гидроизоляцию. Это сделано, учитывая близость к реке Алешинка и наличие водонасыщенных грунтов. Также будет благоустроена и озеленена прилегающая территория. Ожидается, что центр будет достроен в 2027 году.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин отметил, что центр в Рассказовке был спроектирован в стиле конструктивизма — функциональным и со строгими геометрическими формами.
Возведение социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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