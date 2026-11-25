Кроме того, рабочие выполнили на подземном этаже усиленную гидроизоляцию. Это сделано, учитывая близость к реке Алешинка и наличие водонасыщенных грунтов. Также будет благоустроена и озеленена прилегающая территория. Ожидается, что центр будет достроен в 2027 году.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин отметил, что центр в Рассказовке был спроектирован в стиле конструктивизма — функциональным и со строгими геометрическими формами.

Возведение социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

