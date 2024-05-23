Ефимов: Новые инфраструктурные объекты появятся в Москве по программе КРТ

В Москве на торги выставлены права на реорганизацию шести площадок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, две из них расположены в Северо-западном административном округе Москвы, по одной – в Зеленограде, ЗАО, СВАО и ЮВАО.

«С начала 2024 года по результатам торгов определили инвесторов, которые реализуют шесть проектов редевелопмента. Благодаря этому в бюджет города поступит 29,3 миллиарда рублей, которые заплатят компании за право реорганизации территорий. Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 гектаров 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создать свыше 31 тысячи рабочих мест», – отметил заместитель мэра.

В настоящее время на месте этих площадок размещены ветхие постройки, заброшенные склады и стоянки автотранспорта. Объем вложений в реализацию проектов составит почти 494 миллиарда рублей.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, инвесторы возведут там более 1,1 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 216,5 тысячи квадратных метров по реновации, свыше 169 тысяч квадратных метров промпредприятий, а также более миллиона квадратных метров офисной недвижимости.

«Кроме того, на этих площадках будут построены - технопарк, логистический центр, школа, детский сад, три спортивных комплекса, отель, а также магазины, отделения банков, кафе и другие объекты», – уточнил Гаман.

В Москве регулярно проводятся торги для предпринимателей, готовых принять участие в реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На торгах в столице с начала 2024 года реализованы права на комплексное развитие шести площадок. В настоящее время на разных стадиях реализации находятся ещё 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

