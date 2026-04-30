Ефимов: Новое здание для отдела полиции построят на юге Москвы

В рамках Адресной инвестиционной программы начато проектирование нового здания на юге Москвы, в котором разместится отдел полиции. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На Чертановской улице по программе “Безопасный город” за счет средств городского бюджета возведут здание для отдела полиции площадью свыше шести тысяч квадратных метров. Специалисты уже приступили к проектированию. Объект переменной этажности – от трех до пяти этажей – построят с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Здесь будут созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Проектом будут предусмотрены зоны служебной и боевой подготовки, тылового обеспечения, специальные помещения для задержанных и прочие функциональные пространства.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, здание укомплектуют оборудованием и мебелью, оснастят современными инженерными системами. Внутри предусмотрят спортивный и тренажерный залы, тир со стрелковой галереей, а также конференц-зал, комнаты отдыха, помещения для приема пищи и служебные кабинеты.

Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Также будут оборудованы наземная и подземная парковки, а безопасность посетителей и сотрудников обеспечат при помощи электронных систем защиты, наблюдения и контроля доступа, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

