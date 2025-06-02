Ефимов: Новая электронная услуга для получения ГПЗУ появилась на портале mos.ru
Новая электронная услуга по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка по заявлениям участников строительного цикла и органов государственной власти появилась на портале mos.ru, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«2 июня заработала новая услуга по подготовке и выдаче ГПЗУ по заявлениям органов власти и участников строительного цикла. Данные об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, при получении ГПЗУ будут заполняться автоматически из информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», — отметил вице-мэр.
ГПЗУ содержит ограничения использования земельного участка, технико-экономические показатели строительства и виды разрешенного использования.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, услугу могут получить органы государственной власти и подведомственные им учреждения, Московский фонд реновации жилой застройки, находящиеся в подчинении органов столичной исполнительной власти унитарные предприятия, реализующие проекты комплексного развития территорий лица, Московский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и другие участники строительного цикла.
В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что услуга доступна в подразделе «Строительство» раздела «Строительство, реконструкция и ремонт».
Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства отвечает задачам столичного проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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