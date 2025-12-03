Ефимов: Наземные павильоны станции «ЗИЛ» напомнят о прошлом завода
Входные павильоны строящейся станции Московского метрополитена «ЗИЛ» продолжат промышленную тему подземных интерьеров станции. Один из павильонов будет похож на заводские цеха, второй выполнят в виде гигантской шестеренки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Архитектурная концепция станции метро “ЗИЛ” Бирюлевской линии соединяет два важных аспекта: с одной стороны, сохраняется и подчеркивается история и наследие промышленной эпохи, а с другой – внедряются современные методы строительства и новейшие технологии. Художественное решение наземных павильонов вдохновлено трубами и технологическими артефактами самого завода, которые создают сеть подземных коридоров и лабиринтов. Один из входных павильонов выполнят в форме гигантской шестерни, другие будут напоминать металлические конструкции, характерные для заводских цехов», – добавил вице-мэр.
Проект создавал авторский коллектив под руководством главного столичного архитектора, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, в том числе архитектурное бюро «Камень», а также художник Максим Козлов, ранее оформлявший несколько московских станций метро.
По словам Кузнецова, на индустриальный стиль авторов проекта вдохновили история и масштаб бывшего завода имени Лихачева. Создатели станции попытались передать атмосферу, энергию и мощь завода. «Для меня этот проект представляет большой профессиональный интерес, так как участие в процессе создания дизайна станции метро вызывает особую гордость», — подчеркнул Кузнецов.
При строительстве боковых фасадов наземных павильонов будет использоваться прозрачное антивандальное стекло. Отделку выполнят из термообработанного гранита и панелей из нержавеющей шлифованной стали. Новая станция станет удачным симбиозов современных технологий и промышленной истории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин согласовал архитектурную концепцию станции метро «ЗИЛ» Бирюлевской линии. Она станет конечной станцией линии и будет находиться на пересечении улицы Братьев Рябушинских и проспекта Лихачева.
