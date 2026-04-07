Ефимов: Начался прием заявок на первый открытый конкурс «Новый образ»

Первый открытый конкурс для молодых проектировщиков, дизайнеров и архитекторов «Новый образ» стартовал в Москве. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Свои идеи участники конкурса смогут предложить в четырех номинациях: «Новый образ физкультурно-оздоровительного учреждения», «Новый образ учреждения здравоохранения», «Новый образ ведомственного административного учреждения» и «Новый образ учреждения управления городом».

«Конкурс станет площадкой, где молодые таланты смогут не только проявить себя, но и получить шанс реализовать свои идеи в масштабах города. Принять участие в нем могут студенты профильных вузов, молодые архитекторы и специалисты в возрасте до 30 лет. Победители получат денежные премии, памятные дипломы и возможность воплотить свои проекты в жизнь. Общий призовой фонд составляет четыре миллиона рублей», — подчеркнул вице-мэр Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Подать заявку и разработать проект можно до 15 мая. Кроме того, рабочие встречи и воркшопы, на которых под руководством экспертов можно будет доработать идею, пройдут с 16 мая по 25 июня.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, конкурс станет значительным шагом к вовлечению в развитие города молодежи, а новые смелые идеи помогут сделать столицу комфортнее и современнее. Защита проектов состоится в начале июля, а церемония награждения победителей — 6 июля, в День архитектора.

