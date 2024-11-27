Ефимов: Начались отделочные работы в помещениях ТПП на станции «Вавиловская»

Строители ведут отделочные работы в помещениях тягово-понизительной подстанции (ТПП) для снабжения систем жизнеобеспечения будущей станции «Вавиловская» (Троицкая линия Московского метрополитена). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка. На станции «Вавиловская» установят типовой вариант оборудования ТПП, подобранный под запроектированные объемы энергопотребления. Комплектующие – отечественного производства, которые поставлялись заводами из Москвы, Екатеринбурга, Зеленодольска, Казани и Санкт-Петербурга», — отметил вице-мэр.

Кроме того, на станции ведется устройство пола с полимерным покрытием и оштукатуривание стен.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, отечественная продукция успешно прошла приемо-сдаточные испытания и готова к отгрузке.

Станцию «Вавиловская» возводят на нечетной странице Ленинского проспекта рядом с улицами Панферова и Строителей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве еще одной станции Троицкой линии — «ЗИЛ».

