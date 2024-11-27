Ефимов: Начались отделочные работы в помещениях ТПП на станции «Вавиловская»
Строители ведут отделочные работы в помещениях тягово-понизительной подстанции (ТПП) для снабжения систем жизнеобеспечения будущей станции «Вавиловская» (Троицкая линия Московского метрополитена). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Отделка охватывает площадь размером в 730 квадратных метров. Здесь расположены агрегатный зал, зал распределительных устройств, аккумуляторная и служебные помещения. В полном объеме были завершены монолитные конструкции и кирпичная кладка. На станции «Вавиловская» установят типовой вариант оборудования ТПП, подобранный под запроектированные объемы энергопотребления. Комплектующие – отечественного производства, которые поставлялись заводами из Москвы, Екатеринбурга, Зеленодольска, Казани и Санкт-Петербурга», — отметил вице-мэр.
Кроме того, на станции ведется устройство пола с полимерным покрытием и оштукатуривание стен.
По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, отечественная продукция успешно прошла приемо-сдаточные испытания и готова к отгрузке.
Станцию «Вавиловская» возводят на нечетной странице Ленинского проспекта рядом с улицами Панферова и Строителей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве еще одной станции Троицкой линии — «ЗИЛ».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Благовещенске ввели режим ЧС из-за снежной «бури столетия»
- Каждый второй россиянин поддержал запрет на управление электросамокатом до 16 лет
- Силы ПВО перехватили атаку ВСУ в Севастополе
- Машков: Фестиваль «Золотая маска» в 2025 году состоится
- В Германии закроют местное бюро Первого канала
- Возле жилого дома в подмосковном ЖК «Лайково» взорвалась машина
- Путин распорядился установить День морской пехоты 27 ноября
- СМИ: Филипп Киркоров стал самым дорогим Дедом Морозом в 2024 году
- Россия перехватила разведданные ВСУ с оценкой перемещения российской армии
- Депутат Лантратова сообщила о мошеннической схеме с фейковыми приложениями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru