Ефимов: На улице Академика Скрябина в Москве возведут новый образовательный комплекс

В Москве построят новый образовательный комплекс с школой и детским садом на 600 мест на улице Академика Скрябина. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На улице Академика Скрябина в Рязанском районе столицы возводят образовательный комплекс на 600 мест. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, в новом образовательном учреждении появятся ИТ-полигон с зонами программирования и моделирования, а также лабораторно-исследовательские комплексы.



Ефимов добавил, что завершить все работы на объекте планируется в 2027 году.



Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, помимо учебных классов в новом образовательном комплексе предусмотрены гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр, а также многосветное пространство с функцией актового зала.



По словам главного архитектора Сергея Кузнецова, декоративная штукатурка, клинкерная плитка и алюминиевые профили были выбраны в качестве отделочных материалов.



В Москве строительство социальных и образовательных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

