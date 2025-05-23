Ефимов: На улице Академика Скрябина в Москве возведут новый образовательный комплекс
В Москве построят новый образовательный комплекс с школой и детским садом на 600 мест на улице Академика Скрябина. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На улице Академика Скрябина в Рязанском районе столицы возводят образовательный комплекс на 600 мест. Общая площадь объекта составит 12,3 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 450 школьных и 150 дошкольных мест», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, в новом образовательном учреждении появятся ИТ-полигон с зонами программирования и моделирования, а также лабораторно-исследовательские комплексы.
Ефимов добавил, что завершить все работы на объекте планируется в 2027 году.
Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, помимо учебных классов в новом образовательном комплексе предусмотрены гимнастический и универсальный спортивный залы, библиотечно-информационный центр, а также многосветное пространство с функцией актового зала.
По словам главного архитектора Сергея Кузнецова, декоративная штукатурка, клинкерная плитка и алюминиевые профили были выбраны в качестве отделочных материалов.
В Москве строительство социальных и образовательных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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