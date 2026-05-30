Ефимов: На юго-востоке Москвы возвели свыше 20 новостроек по реновации

На юго-востоке Москвы в рамках реализации программы реновации построили 22 новых ЖК. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Департаменте градостроительной политики объявили, что десять новостроек по реновации возвели в Кузьминках, семь — в Люблине, две — в Рязанском районе и еще по одной в — Выхино-Жулебине, Лефортове и Текстильщиках.

«Сейчас в Юго-Восточном административном округе построили более 20 новых жилых комплексов, которые соответствуют современным стандартам качества, безопасности, энергоэффективности и комфорта. С начала реализации программы реновации во всех районах подготовлено уже примерно 880 площадок», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Отмечается, что демонтаж расселенных домов ведется с помощью метода «умный снос», позволяющего уменьшить объем строймусора и вредное воздействие на экологию.

Известно, что новостройки, возведенные по принципам обеспечения безбарьерной среды, оборудованы лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для колясок и велосипедов. На первых этажах новых ЖК созданы нежилые помещения под магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.

Инспекторы «Контроля Москвы» совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз постоянно проверяют строящиеся объекты по реновации. Всего на площадках состоялось свыше 200 выездных проверок, включая итоговые. По их результатам Комитет государственного строительного надзора города оформил заключения о соответствии объектов требованиям проектной документации и уже выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации на Онежской улице в Головинском районе Москвы и призвал увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.