Ефимов: На северо-западе Москвы возвели восемь социальных объектов за счет бюджета

За период с 2021 года в Северо‑Западном административном округе (СЗАО) столицы реализовали масштабный проект по строительству социальной инфраструктуры: возвели восемь объектов общей площадью около 180 тысяч квадратных метров. Финансирование осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Среди них – новые медучреждения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы. Объекты расположены в районах Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино. Реализация этих проектов позволила обеспечить жителей округа комфортными условиями для получения образования, занятий спортом, медицинского обслуживания и других важных социальных услуг», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Митинский Дворец бракосочетания открылся осенью прошлого года. Его площадь превышает 2,9 тысячи квадратных метров.

Четыре спортивных комплекса общей площадью около 60 тысяч квадратных метров стали важной частью спортивной инфраструктуры округа, отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров. Среди них выделяется ледовый дворец в Мнёвниковской пойме, который предлагает широкий спектр возможностей для занятий спортом. Здесь оборудованы две ледовые арены — основная и тренировочная, залы для хореографии, бросковый зал для хоккеистов и универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини‑футбола. Кроме того, в здании есть залы общей физической подготовки, падел‑тенниса и единоборств, тренажёрный зал, комнаты отдыха для спортсменов и зона общественного питания.

Развитие медицинских учреждений также получило заметный импульс. В районе Покровское‑Стрешнево на территории инфекционной клинической больницы №1 построен инфекционный лечебно‑диагностический комплекс площадью почти 94 тысячи квадратных метров. В Строгино возведена взрослая поликлиника, площадь которой составляет более 11,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в Хорошёвском районе начато строительство образовательного комплекса на 575 мест. Об этом ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

