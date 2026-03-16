Ефимов: На севере Москвы завершается строительство четвертой башни надземного пешеходного перехода

В столице на пересечении Коровинского шоссе, улиц Талдомской и 800-летия Москвы завершается возведение четвертой башни-схода надземного пешеходного перехода с общей протяженностью пролетных строений примерно 200 метров. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что объект расположен на севере Москвы на границе районов Дмитровский и Западное Дегунино. По словам политика, в настоящий момент там уже завершено возведение трех промежуточных опор и готовы монолитные конструкции стольких же башен-сходов.

«Впереди — установка при помощи крана финального шестого пролета в проектное положение. Реализация проекта позволит значительно повысить безопасность передвижения в районе», - сказал Ефимов.

Уточняется, что в рамках проекта также возводят еще один подземный переход через Талдомскую улицу возле здания Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева. Руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что нестандартная конструкция объекта помогла расположить лестничные сходы в четырех местах и одновременно связать три дороги. Известно, что каждую башню-сход оборудуют лифтами.

В свою очередь в Мосгосстройнадзоре добавили, что во время строительства дорожного объекта на севере Москвы инспекторы провели две выездные проверки, в том числе с привлечением подведомственного Центра экспертиз. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что открытие надземного пешеходного перехода планируется до конца 2026 года.