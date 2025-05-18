Ефимов: На севере Москвы построят жилой квартал со школами и спорткомплексом по КРТ

В столице утвержден проект планировки части бывшей промзоны «Автомоторная» площадью больше 96 гектаров. Большая ее часть будет реорганизована по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современный жилой район, в том числе для целей программы реновации, появится в рамках реорганизации части бывшей промзоны “Автомоторная” на севере столицы. Проектом планировки территории предусмотрено строительство 1,24 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, здесь разместят общественно-деловые и социальные объекты, а также высокотехнологичные производства», – рассказал заммэра.

По словам Ефимова, это одна из самых крупных реорганизуемых в Москве территорий комплексного развития, ее площадь составляет порядка 77 гектаров. В результате реализации проекта в Головинском районе появится около 10 тысяч новых рабочих мест.

Площадка находится в пешей доступности от московского городского вокзала Лихоборы. Рядом проходит Московский скоростной диаметр и находится благоустроенный парк с усадебным комплексом «Михалково», протекает река Лихоборка.

Планируется, что площадь квартир по программе реновации составит около 242 тысяч квадратных метров, добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, в них переселятся около 8,5 тысячи москвичей. Также на этой территории построят школы и детские сады, три офисных и два торговых центра, физкультурно-оздоровительный комплекс и производства.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех участков нежилой застройки площадью 8,77 гектара в районе Ново-Переделкино.

