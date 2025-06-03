Ефимов: На портале mos.ru упростили подачу заявлений на подготовку ГПЗУ
Услугу подачи заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) модернизировали на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«2 июня на портале mos.ru при подаче заявления на выдачу градостроительных планов добавили автоматические онлайн-проверки объектов недвижимости в информационных системах Росреестра, Госинспекции по недвижимости и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. С их помощью можно будет проверять наличие на земельном участке объектов капитального и самовольного строительства, отсутствие утвержденного в установленном порядке проекта планировки территории и изменений, внесенных в правила землепользования и застройки в целях реализации программы комплексного развития территорий. Это позволит сократить количество отказов в выдаче ГПЗУ за счет информирования заявителя уже при заполнении электронного заявления. Ранее такие сведения могли быть получены только по результатам рассмотрения заявления в течение 14 рабочих дней», — отметил вице-мэр.
В ГПЗУ указаны ограничения использования земельного участка, технико-экономические показатели строительства и виды разрешенного использования.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, модернизация услуги упростит подачу заявки и уменьшит число отказов в оказании услуги. Также появилась возможность приема заявлений от физлиц, которые представляют интересы других физических лиц.
В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что обновленную услугу уже можно получить на портале mos.ru, в подразделе «Строительство» раздела «Строительство, реконструкция и ремонт».
Эксплуатация, развитие и создание инфраструктуры электронного правительства отвечает целям регионального столичного проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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