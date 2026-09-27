Ефимов: Москвичи начали переезд из 30 домов в Бескудниковском районе

В Северном административном округе продолжилась программа реновации, в рамках которой жители 30 домов старого жилого фонда завершили переезд или находятся в процессе переселения в районе Бескудниково. Их прошлое жилье разбирается с помощью технологии «умный снос», а взамен на тех же участках появляются новостройки. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня в Бескудниковском районе в рамках программы реновации город передал под заселение 17 новостроек, в том числе две из них расположены на месте старых демонтированных домов. В новые жилые комплексы с квартирами с улучшенной планировкой и готовым ремонтом москвичи могут заселяться сразу, не вкладывая дополнительные силы и средства в ремонт», — отметил он.

По его словам, почти 3,1 тысячи местных семей уже обосновались в новых квартирах, которые отвечают всем стандартам качества и безопасности. Прилегающая территория к новостройкам благоустроена, а поблизости расположены все необходимые социальные объекты, добавил он.

На первых этажах современного жилья разместят магазины и предприятия сферы услуг, а во дворах появятся детские и спортивные площадки вместе с зонами отдыха. Всего в районе собираются расселить 37 жилых домов и более четырех тысяч семей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что с момента начала реализации реновации в Бескудниковском районе свыше 7,8 тысячи москвичей въехали в комфортную недвижимость, что составляет более 70% участников программы. Еще 210 человек находятся в процессе оформления договоров с городом, а каждый пятый дал согласие на переезд. Жители еще 28 старых домов уже подписали все необходимые документы.

Ветхие здания, подлежащие расселению, демонтируют с использованием технологии «умный снос». Данная методика обеспечивает безопасную и экологически чистую разборку зданий по частям, а строительные отходы сортируются и направляются на переработку. На сегодняшний день в районе из 27 полностью расселенных домов уже 26 зданий снесено.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил о ее реализации в Рязанском районе.

