Ефимов: Москва заключила 63 договора о КРТ в 2026 год

За первые семь месяцев 2026 года Москва согласовала с застройщиками 63 договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Это больше, чем за аналогичные периоды последних четырех лет вместе взятых. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За семь месяцев столица заключила с застройщиками 63 договора о комплексном развитии территорий — на 11 больше, чем суммарно за аналогичные периоды предыдущих четырех лет. Благодаря этим соглашениям в экономический оборот города вернется свыше 306 га неэффективно используемых участков», — сообщил он.

По его словам, на заново освоенном пространстве появится свыше 5,1 миллиона кв. м недвижимости, включая жилые кварталы, общественно-деловые и социальные объекты. Реализация всех проектов создаст в столице 30 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.

Уточняется, что площадь новостроек составит почти 3,8 миллиона кв. м. Более половины из нее — 2,4 миллиона кв. м займут многоквартирные дома в рамках программы реновации. В частности, в Косино-Ухтомском районе на востоке столицы на месте пустыря построят городской квартал с паркингом на 870 мест, школой, детским садом и спортивным центром, а общий объем работ за девять лет превысит 566 тысяч кв. м.

Редевелопмент участков затронет десять административных округов Москвы, кроме Зеленоградского и Троицкого, и 54 района, а сами проектные договоры будут действовать от трех до 13 лет.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся свыше 470 проектов, которые изменят облик более 4,7 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным. Ранее он сообщил, что КРТ является одним из важных элементов градостроительной политики Москвы.

