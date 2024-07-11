Ефимов: Москва выделила 170 га земли под масштабные инвестпроекты в 2024 году

В рамках реализации масштабных инвестпроектов Москва предоставила 38 земельных участков в период с января по июнь 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За шесть месяцев 2024 года город предоставил инвесторам почти 170 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Это более чем в три раза превышает показатели 2023 года, когда выделили около 53 гектаров. В результате в столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты. Их общая площадь превысит 1,7 миллиона квадратных метров», – отметил вице-мэр.



Для реализации масштабных инвестиционных проектов (этот статус могут получить инновационные центры, производственные комплексы, социальные учреждения, спортивные и иные объекты) столица без торгов предоставляет в аренду участки земли на пять лет.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее количество участков (16) выделено на территории ТиНАО. Их общая площадь составила 125 га. Здесь появятся спортивные и общественно-деловые комплексы и производственные объекты суммарной площадью свыше миллиона «квадратов».



В частности, московские власти выдели участок для постройки центра дополнительного образования в районе Раменки (ЗАО), где воспитанникам коррекционных школ и центров содействия семейному воспитанию, а также жителям двух социальных домов помогут в обучении и социализации. Суммарная площадь объекта достигнет 4000 квадратных метров.

