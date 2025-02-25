Ефимов: Москва согласовала размещение 90 тыс км инженерной инфраструктуры в 2024 году

Ефимов: Москва согласовала размещение 90 тыс км инженерной инфраструктуры в 2024 году
Москомархитектура утвердила в прошлом году 33 проекта планировки территории, согласно которым разместили свыше 90 тысяч километров линейных объектов инженерной инфраструктуры, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Вице-мэр отметил, что длина газопроводных сетей достигла более 41,6 тысячи метров, энергетических сетей — 41,1 тысячи метров, водопроводных сетей — более 4000 метров. «В 2024 году по разработанным ППТ была предусмотрена прокладка различных сетей в среднем на тысячу метров больше, чем в 2023-м», – подчеркнул вице-мэр.
Предложения по прокладке инженерных коммуникаций стали одними из основных аспектов столичной градостроительной деятельности. Они обеспечивают эффективную работу множества сфер столичной инфраструктуры.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, грамотная планировка инженерной инфраструктуры не только распределяет нагрузку на имеющиеся сети, но и дает возможность продумать развитие инженерных сетей, опираясь на будущие нужды Москвы.
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